السعودية.. وفاة مدير المباحث العامة في خميس مشيط وابنته في حادث مروري مروع

المصدر: البيان

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في حادث مروري مروع تُوفِّي مدير إدارة المباحث العامة بمحافظة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية، العميد أحمد الزهراني، وابنته.

ونعى الحساب الرسمي لمحافظة خميس مشيط على "تويتر" الفقيد قائلاً: ينعى محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط ومدراء الادارات الحكومية بالمحافظة مدير إدارة المباحث العامة بالمحافظة العميد أحمد حسن الزهراني والذي انتقل إلى رحمة الله إثر حادث مروري هو وابنته .

وأضاف: رحمهم الله وغفر لهم وأسكنهم فسيح جناته إنا لله وانا إليه راجعون..".