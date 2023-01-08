جبال مكة المكرمة تكتسي باللون الأخضر في منظر بديع

المصدر: البيان

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اكتست جبال مكة المكرمة باللون الأخضر في منظر يبهج الناظرين بعد الحالة الماطرة الاخيرة.

وتداول رواد مواقع التواصل فيديوهات تظهر روعة الجبال وهي متزينة بالخضرة في منظر بديع.

ونشر إمارة منطقة مكة المكرمةعبر حسابها الرسمي على "تويتر"، مقطع فيديو بعنوان "جبال مكة تكتسي الخَضار بعد الأمطار التي شهدتها مؤخراً".

#فيديو🎥

جبال #مكة تكتسي الخَضار بعد الأمطار التي شهدتها مؤخراً

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تصوير: عبدالإله السلمي pic.twitter.com/finS66zJXb — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) January 7, 2023

وشاهد الفيديو أكثر من نصف مليون شخص حتى الآن .

وعلق مغرد قائلا: "سبحان الخالق ياجماله ، وقد ضربت في خضرة الروض صفرة ~ من الشمس فاخضرّ اخضراراً مشعشعاً ~ وأذكى نسيم الروض ريعان طلّه ~ وغنّى مغنّي الطير فيه فسجّعا".

وقال آخر: "ماشاء الله تبارك الرحمن منظر يسر الناظر ويشرح الصدر".

كما نشر حساب"أمانة العاصمة المقدسة" على "تويتر" مجموعة من الصور الرائعة ضمن وسم #بيئتنا_مسؤوليتنا وتظهر فيها جمال الطبيعة في مكة المكرمة في فصل الشتاء.