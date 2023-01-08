طبيب باكستاني خمسيني يُرزق بطفله الـ60

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصبح رجل باكستاني يبلغ من العمر 50 عاماً، ولديه 3 زوجات، أباً للمرة الـ60، وفق ما نقل موقع «روسيا اليوم». وفي تغريدة على «تويتر»، رحب، سردار جان محمد خان خلجي، بابنه رقم 60، وأطلق عليه اسم حاج خوشال خان.

وسردار جان طبيب يعيش بالقرب من مدينة كويتا، ولديه عيادة في منزله، ومعروف في المجتمع بأسرته الضخمة. وعلى الرغم من أن لديه 60 طفلاً، يأمل الزواج برابعة لإنجاب المزيد.

وذكر أن 5 من أبنائه فارقوا الحياة. وحالياً جميع أطفاله الآخرين بصحة جيدة.

وقال جان: «لقد طلبت من جميع أصدقائي مساعدتي على العثور على فتاة لزواجي الرابع». ومضى يقول إنه يتطلع إلى إنجاب المزيد من الأطفال، مع تفضيل البنات أكثر من الأبناء.

وعلى الرغم من بحثه عن زوجة جديدة، إلا أن زوجاته الثلاث أخبرنه بأنهن سعداء بإنجاب المزيد من الأطفال.

وفي ما يتعلق بالأنشطة الترفيهية، أشار جان إلى أنه يحب السفر مع أسرته، ولكن المسألة باتت مستحيلة، لأنه سيحتاج إلى عدة سيارات ليأخذ جميع أفراد عائلته في رحلة.