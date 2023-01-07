الحالة الجوية على السعودية وفرص سقوط ثلوج

المصدر: البيان

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تَوقع الباحث في الطقس، عضو لجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني، استمرار حالة مدرار الممطرة غدا الأحد على مناطق عدة.

وقال متحدث الأرصاد حسين القحطاني، سوف يستمر سقوط الأمطار على معظم مناطق المملكة حتى الأسبوع المقبل.

وقال في الربع الأول من فصل الشتاء مازالت درجات الحرارة منخفضة، وتنخفض أكثر كلما تأثرنا بموجة قادمة من الشمال، وبدأنا الأمطار مبكراً ، ومعظم مناطق المملكة تأثرت بهذه الحالة الجوية".

وتابع : "نتوقع تكرار هذه الحالة خلال الأسبوع المقبل، وستشهد مناطق المملكة أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة تشمل معظم المناطق خاصة الغربية والوسطى والشمالية والشرقية، مع فرص تساقط الثلوج والبرد وانخفاض درجات الحرارة ويصاحبها ظواهر جوية أخرى كالرياح النشطة والمثيرة للأتربة وفق صحيفة المدينة.

وأضاف : أمطار الشتاء تتغير بشكل سريع ، والمركز الوطني للأرصاد يحاول تقديم كافة المعلومات للجهات المعنية.