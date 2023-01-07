"شيبسي" يثير ضجة في مصر والشركة ترد

المصدر: البيان

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نفت شركة شيبسي نفياً قاطعاً ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود نوع جديد من الشيبسي مؤكدة أنها لاتنوي طرح أنواع جديدة.



وكان رواد موقع التواصل الاجتماعي على موقع "فيسبوك" تداولوا صوراً لشيبسي بطعم رجول الفراخ، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة بين رواد السوشيال، وانهالت التعليقات الساخرة بهذا الشأن.



وانتشرت صورة الشيبسي بطعم رجول الفراخ بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وكتب أحد رواد السوشيال "النهاردة عملوا شيبسي بطعم رجول الفراخ بكرة يعملوا بطعم وراك الأرانب" وفق صحيفة الوفد.

وكتب اَخر: "بعد معرفة فوائد رجول الفراخ الشركة قررت تعمل للناس شيبسي بطعم رجول الفراخ".

من جانبها نفت شركة شيبسي هذا الأمر تمامًا، مؤكدة أنها لا تنوي إصدار أطعمة جديدة هذه الفترة.

وتابعت "نراعي ذوق المواطنين جيدًا في الأطعمة الجديدة لمنتج البطاطس المقرمشة، ومن المستحيل أن نستغل حدث مثل رجول الفراخ للتجارة به".