تحتفظ بقلبها في خزانة

المصدر: البيان

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قررت سيدة نيوزيلندية الاحتفاظ بقلبها في خزانة داخل غرفة نومها.

وكانت جيسيكا مانينج قد خضعت لعملية زرع قلب، بعد تعرُّضها لغيبوبة وسكتة قلبية، حسبما أفاد موقع «اليوم السابع».

ووضعت مانينج قلبها الأصلي في كيس بلاستيكي، وظهرت في مقطع فيديو عبر «تيك توك» وهي تحمل قلبها، موضحةً أنها أقدمت على ذلك رغبةً في تثقيف الناس.

ووُلدت جيسيكا بنصف قلب يعاني خمسة عيوب، وواجهت طوال حياتها مشكلات صحية خطرة.

وفي سن الـ25، خضعت لخمس عمليات قلب مفتوح، وعمليتين جراحيتين لتنظيم ضربات القلب، وجراحة رئة طارئة.

كما خضعت لعملية زرع قلب وكبد مزدوج، استغرقت 20 ساعة بسبب نزيف في رئتها.

وخلال الجراحة، دخلت في غيبوبة لمدة خمسة أيام، أصيبت خلالها بسكتة قلبية تركتها ميتة طبياً 35 دقيقة.

وقبل الجراحة، وافقت جيسيكا على التبرع بقلبها من أجل البحث العلمي، وبعد عام واحد أعاده العلماء لها.

وقررت الاحتفاظ به على أمل دفنه في حديقة منزلها المستقبلي، لتزرع فوقه شجرة هديةً للمتبرع بقلبها.