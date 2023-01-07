سيدة تستعيد محفظة فقدتها قبل 40 عاماً

المصدر: د ب ا

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استعادت امرأة في ألمانيا محفظة بعد أكثر من 40 عاما من فقدانها، بما في ذلك جواز سفرها القديم والعديد من الصور - ولكن بدون أي نقود.

وأعلن كبير قساوسة كنيسة مدينة باد دوركهايم في ولاية راينلاند-بفالتس، شتيفان كونتس، أمس الجمعة أنه تم العثور على المحفظة مؤخرا أثناء أعمال كانت تُجرى في عُلية الكنيسة.

وتم العثور على صاحبة المحفظة، التي تعيش الآن في بون، بفضل الوثائق التي كانت تحويها.

وكانت المرأة نسيت المحفظة في كشك الهاتف عام 1981 عندما كانت تبلغ من العمر 16 عاما.

وقال كونتس إنه لابد أن شخصا ما أخذ المحفظة وأخفاها في الكنيسة، التي كانت قيد التجديد في ذلك الحين.