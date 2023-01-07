في جامعة سودانية .. أغرب سؤال عن ركلة أشرف حكيمي بالمونديال

المصدر: البيان

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انشغلت مواقع التواصل بالسودان، اليومين الماضيين بسؤال ولا أغرب، لطلاب جامعة سودانية، عن ركلة لنجم المنتخب المغربي، الدولي أشرف حكيمي، في مباراة المنتخبين المغربي والكرواتي بمونديال قطر 2022م.

ووفقا للعربية نت، فُوجئ طلاب كلية الهندسة بجامعة كرري بالسؤال الأول لامتحان برنامج البكالوريوس بالكلية، حيث جاء السؤال على النحو الآتي: أثناء مباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم قطر 2022م، قام الحكم باحتساب ضربة حرة مباشرة لصالح المغرب، قام بتنفيذها اللاعب أشرف حكيمي بزاوية 30 درجة مع الأفقي، فاصطدمت الكرة بالعارضة التي ترتفع 2,5 متر؛ إذا قطعت الكرة مسافة أفقية قدرها 20 متراً احسب:

1- سرعة إطلاق الكرة الابتدائية.

2- سرعة وزمن اصطدام الكرة بالعارضة.

3- إذا أراد اللاعب إحراز هدف بحيث تعبر الكرة خط المرمى على ارتفاع 1,8 متر بنفس السرعة الابتدائية وتقطع نفس المسافة الأفقية ما هي الزاوية التي يجب أن يركل بها اللاعب الكرة.

ورقة الامتحان التي تحوي السؤال المذكور، حصدت تفاعلاً لافتاً بمواقع التواصل في السودان، وأثنى كثيرون على فطنة الأستاذ الجامعي بهذا النوع من الأسئلة، واعتبروه مواكباً للأحداث، وقالوا إن الأسئلة المبتكرة الممزوجة بالواقع والأحداث تشحذ الخيال، وتثير حماسة الطلبة وتخفف عنهم رهبة، ووطأة أجواء الامتحانات، وتحفزهم للإجابة الصحيحة.

المنتخب المغربي حظي بتشجيع قوي وسط السودانيين وسجّلت مبارياته بمونديال قطر، لا سيّما في الأدوار الإقصائية بمعدلات مشاهدة عالية للغاية.

وللسودانيين، شغفٌ قديمٌ، بكرة القدم، فالسودان أحد مؤسسي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، واستضافت الخرطوم أول بطولة للأمم الإفريقية في 1957م.

كما شهد زيارات لأندية عريقة، ففي 1956 زار البلاد هونفيد المجري في عهد أساطيره بوشكاش وبوجيك وهيديكوتي. وشهد العام 1973، زيارة نادي سانتوس البرازيلي بقيادة الأسطورة الراحل بيليه.

أما نادي ليفربول الإنجليزي، فوصل العام 1982م في أول زيارة لقارة إفريقيا.