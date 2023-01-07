اختفاء شاب أردني في بريطانيا والشرطة تنشر صورته

المصدر: وكالات

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أكدت وزارة الخارجية بالأردن، أمس الجمعة، متابعتها المستمرة حادثة "فقدان التواصل مع طالب أردني"، في مدينة كولتشيتر بمقاطعة إسيكس ببريطانيا.

وفور علم الوزارة بالواقعة من أهل الشاب المختفي، أبلغت السلطات البريطانية المختصة، وفتحت قنوات تفاعل يومية مع شرطة مقاطعة إسيكس، لتحديد مكانه، "وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".

من جانبها، نشرت شرطة مقاطعة إسيكس صور المواطن المفقود، كإجراء اعتيادي في مثل هذه الحالات للوصول إلى أكبر قدر ممكن من المعلومات عن الحالة من سكان المنطقة.

وفي وقت سابق، أعلنت شرطة مقاطعة إسيكس، عن فقدان شاب أردني يبلغ 21 عاما، منذ الثاني والعشرين من ديسمبر الماضي.

وأوضحت الشرطة أن الشاب يدعى أحمد دبور، مقيم في مدينة كولشيستر، مطالبةً أي أحد شاهد أحمد أو لديه معلومات عنه، تقديمها إلى أقرب مركز شرطة.

وأشارت الشرطة إلى أن أحمد غادر فندقا يدعى "جورج"، واستقل قطارا إلى بلدة "ستراتفورد" جنوب مقاطعة "يوركشاير".