ثوران بركان كيلاويا في جزر هاواي مجدداً.. فيديو

المصدر: أ ب

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بدأ بركان كيلاويا في هاواي بالثوران داخل فوهته العليا أول أمس الخميس، حسبما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وذلك بعد أقل من شهر من توقف البركان وجاره الأكبر ماونا لوا عن إطلاق الحمم البركانية.

وقالت الهيئة إن مرصد بركان هاواي اكتشف توهجا في صور كاميرا الويب تشير إلى أن كيلاويا بدأ في الثوران داخل فوهة هاليماوماو في قمة البركان.

تقع قمة كيلاويا داخل (حديقة براكين هاواي الوطنية) وبعيدا عن المجتمعات السكنية.

يعد كيلاويا أحد أكثر البراكين نشاطا في العالم. وقد ثار آخر مرة لمدة 16 شهرا بدءًا من سبتمبر 2021. ولمدة أسبوعين تقريبا بدءا من 27 نوفمبر، شهدت هاواي بركانين يقذفان حمما جنبا إلى جنب عندما ثار ماونا لوا لأول مرة منذ 38 عاما. وتوقف كلا البركانين عن الانفجار في وقت واحد تقريبا.

ورفعت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية الخميس مستوى التأهب لبركان كيلاويا بسبب علامات على أن الصهارة تتحرك تحت سطح القمة، في إشارة إلى احتمال ثوران البركان.

ثوران بركان كيلاويا في جزر هاواي مجدداً.. فيديوhttps://t.co/nhojb3mlk6 pic.twitter.com/UKwcRqmAd8 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 6, 2023