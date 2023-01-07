رسم بالرمل في منغوليا الداخلية

المصدر: البيان

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يستخدم الشاب ألاتنغ بيليغ، الذي ولد في الثمانينات ويعيش في المناطق النائية بصحراء هونشانداك في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم، الرمال كمواد لرسم لوحات رملية.

وبحسب صحيفة "الشعب" الصينية، يقوم الفنان الشاب ألاتنغ بيليغ بغسل، ونخل، وإزالة الشوائب من حبات الرمل التي يجمعها من ارض هونشانداك، وتجفيفها، ثم يضيف الغراء الطبيعي المصنوع من عصير الأرز اللزج، وقرن الثور وغيرها من المواد لجعل حبيبات الرمل بألوان مختلفة تحافظ على بريقها عند لصقها بالكامل، لتشكيل لوحات رملية طبيعية اللون وبسيطة الشكل، وبنمط فريد من نوعها.