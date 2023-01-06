مصر.. انخفاض كبير في درجات الحرارة على هذه المناطق

المصدر: البيان

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر عن حالة الطقس المتوقعة من الجمعة 6 يناير 2023 حتى الأربعاء المقبل 11 يناير 2023، حيث تشهد جمهورية مصر العربية طقساً خريفياً مائلاً للبرودة فى الصباح الباكر، لطيفاً نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء وذلك وفق صحيفة اليوم السابع المصرية.

تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى :



- الجمعة 6 يناير:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 11 درجة.



السواحل الشمالية العظمى 20 درجة الصغرى 13 درجة.



جنوب سيناء العظمى 23 درجة الصغرى 15 درجة.



شمال الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 08 درجات.



جنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 11 درجة.

- السبت 7 يناير:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 12 درجة.



السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 13 درجة.



جنوب سيناء العظمى 23 درجة الصغرى 15 درجة.



شمال الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 09 درجة



جنوب الصعيد العظمى 23 درجة الصغرى 11 درجة.



- الأحد 8 يناير :



القاهرة والوجه البحرى العظمى 19 درجة الصغرى 12 درجة.



السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 13 درجة.



جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 15 درجة.



شمال الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 09 درجات.



جنوب الصعيد العظمى 23 درجة الصغرى 12 درجة.

- الإثنين 9 يناير:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 18 درجة الصغرى 10 درجات.



السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 13 درجة.



جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 13 درجة.



شمال الصعيد العظمى 18 درجة الصغرى 10 درجات.



جنوب الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 11 درجة



- الثلاثاء 10 يناير:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 19 درجة الصغرى 11 درجة.



السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 13 درجة.



جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 14 درجة.



شمال الصعيد العظمى 18 درجة الصغرى 09 درجات.



جنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 11 درجة.

- الأربعاء 11 يناير:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 19 درجة الصغرى 11 درجة.



السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 13 درجة.



جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 14 درجة.



شمال الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 09 درجة.



جنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 11 درجة.