عصابة تحاصر مدينة مكسيكية بالكامل بعد إلقاء القبض على نجل "إل تشابو"

المصدر: د ب أ

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قام مسلحون باحتجاز رهائن وإحراق مركبات واقتحام مطار في شمالي المكسيك يوم الخميس بعد أن ألقت القوات الاتحادية المكسيكية على أوفيديو جوزمان، زعيم عصابة مخدرات مكسيكية وابن زعيم عصابة المخدرات سيئ السمعة جواكين "إل تشابو" "جوزمان.

وذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية أنه تم القبض على زعيم عصابة المخدرات بعد معركة بالأسلحة النارية وقعت قبل الفجر في مدينة كولياكان، معقل عصابة سينالوا التي يتزعمها جوزمان، وتم نقله لاحقا إلى مكسيكو سيتي، وفقا لوزير الدفاع المكسيكي لويس كريسينسيو ساندوفال جونزاليس.

وألغى المسؤولون رحلات جوية وأوقفوا الدراسة بالمدارس وأمروا السكان باللجوء إلى مكان للاحتماء في الوقت الذي ردت فيه العصابة على اعتقال جوزمان بوضع حواجز على الطرق في جميع أنحاء ولاية سينالوا، مع تركيز أسوأ أعمال العنف في كولياكان.

وقال ساندوفال إن مقاتلي العصابة أغلقوا جميع المداخل الستة للمدينة بمركبات محترقة وهاجموا مطار المدينة بالإضافة إلى قاعدة جوية قريبة.

ويأتي القبض على جوزمان قبل أيام من زيارة مقررة للرئيس جو بايدن إلى المكسيك، وهي أول زيارة يقوم بها رئيس أمريكي إلى البلاد منذ عام 2014.

وتكهن البعض في المكسيك أن توقيت القبض عليه يأتي لإرضاء الأمريكيين، الذين تذمروا من كفاءة استراتيجية الرئيس المكسيكي لمكافحة الجريمة "العناق وليس الرصاص" وحمايته لوزير دفاع سابق اتهمه المسؤولون الأمريكيون بالتعاون مع الجريمة المنظمة.

وفي الوقت ذاته، بدا الوضع على الأرض في كولياكان بعيدا عن الاحتواء.