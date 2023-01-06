كاليفورنيا تعلن حالة الطوارىء لمواجهة عاصفة عاتية.. فيديو

المصدر: البيان

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أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية حالة الطوارئ استعداداً لمواجهة عاصفة جوية هي الثالثة في أسبوع واحد. وتم إجلاء أعداد كبيرة من سكان المناطق الأكثر عرضة لوقوع أضرار كما تم الاستعداد لانقطاعات كهربائية محتملة.

ونقلت "يورونيوز" عن حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم، قوله إن الإجلاء "سيسمح بالاستجابة بسرعة مع تطور العاصفة ودعم المسؤولين المحليين في استجابتهم المستمرة".

ووزع المسؤولون 8.500 من الأكياس الرملية أول أمس الأربعاء على السكان في منطقة خليج سان فرنسيسكو، وحذرت السلطات السكان من التواجد بالشواطئ التي وصل ارتفاع الأمواج بها إلى أكثر من 20 قدماً.

وحذرت هيئة الأرصاد الوطنية من تعرض سد نورث فورك للخطر، مؤكدةً أن المياه ستتجاوز مجرى تصريفه الخميس.

وقال خبير للأرصاد في المنطقة في تقرير استشاري: "من المرجح أن يكون تأثير هذه العاصفة الأكبر الذي تشهده المنطقة منذ فترة طويلة".

وأضاف: "الآثار ستشمل فيضانات واسعة النطاق وجرفا للطرق وانهيار سفوح التلال وسقوط أشجار وانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع وتعطيلا فوريا للتجارة، والأسوأ من ذلك كله، خسائر محتملة في الأرواح البشرية".

كاليفورنيا تعلن حالة الطوارىء لمواجهة عاصفة عاتيةhttps://t.co/Lu6zVbf0A9 pic.twitter.com/UlhlTGSraf — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 6, 2023