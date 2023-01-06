محامٍ «روبوت» يتسلم أولى قضاياه فبراير المقبل

المصدر: إعداد - نهى حوّا

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سيتسلم محامٍ «روبوتي» أولى قضاياه الشهر المقبل، حيث من المقرر أن يدافع عن متهم في قضية سرعة زائدة، وسيقدم نصائح لموكله عبر تطبيق الهاتف الذكي مع سماعة أذن.

وأفاد موقع «ديلي ميل» البريطاني أن جلسة الاستماع في المحكمة في فبراير ستدخل التاريخ باعتبارها المرة الأولى التي يتم فيها توكيل محام «روبوت» يعمل بالذكاء الاصطناعي. وتعود تلك التقنية لشركة «دون نوت باي» التي تأسست في عام 2015.

وكان الطالب جوشوا براودر، وهو طالب سنة أولى في جامعة ستانفورد، أول من طور محامي روبوت في بريطانيا لمخالفات الوقوف، ثم انتقلت التقنية بعد ذلك إلى الولايات المتحدة. والتقنية مصممة على شكل دردشة حيث يطرح الروبوت الأسئلة لمعرفة تفاصيل القضية. ووفقاً لـ«ديلي ميل»، سيتم استخدام تنسيق مشابه في قضية المحكمة في فبراير، وسيستمع الروبوت إلى المحادثات وتفاصيل القضية كاملة، لإبلاغ موكله بما سيقوله أمام القاضي.

وأفادت مجلة «نيو ساينتست» أن موقع المحكمة واسم المدعى عليه لا تزال طي الكتمان من قبل الشركة. ويظهر موقع الشركة الإلكتروني إمكانية استخدام تقنيتها في قضايا أخرى أيضاً.