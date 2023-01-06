طائر يقطع 13500 كيلومتر بلا توقف

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، أنها سجلت أطول رحلة طيران من دون توقف لطائر على الإطلاق.

وقطع الطائر، وهو من نوع «غودويت» المعروف بمنقاره الطويل، مسافة 8495 ميلاً (نحو 13500 كيلومتر) من دون أن يتوقف، عندما حلّق من ولاية ألاسكا الأمريكية إلى جزيرة تسمانيا بأستراليا. وغادر الطائر، الذي ثبتت به شريحة إلكترونية لتتبع سيره، ألاسكا في 11 أكتوبر 2022، حسب «سكاي نيوز»، ثم هبط في تسمانيا بعد 11 يوماً، في رحلة لم يحصل خلالها على طعام أو قسط من الراحة.