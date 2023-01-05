مدينة فرنسية تضيف حرف (E) لاسمها دعماً للمساواة بين النساء والرجال!

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

في إجراء وصف بـ"الرمزي"، وللمساهمة في "توعية سكانها بالقضية النسوية" ودعم المساواة بين النساء والرجال، قررت بلدية مدينة "بانتان" الفرنسية قرب باريس تأنيث اسمها للعام 2023.

وأعلن رئيس البلدية الاشتراكي برتران كيرن عن رغبته في إضافة حرف E، الذي يفيد التأنيث في اللغة الفرنسية، على اسم المدينة "بانتان" Pantin ليصبح "بانتين" Pantine، وذلك لمدة عام في إشارة إلى التزامه بالمساواة، بحسب "مونت كارلو".

وقال كيرن في شريط فيديو بث الاثنين الماضي على حساب البلدية على تويتر إن قراره جاء لخدمة قضايا "مكافحة العنف ضد المرأة" ولـ "طرح التساؤل" و"وعي المساواة بين النساء والرجال، التي لم تصل بعد إلى الكمال حتى لو كانت هناك تحسينات في السنوات الأخيرة".

وشدد رئيس البلدية على أن المرأة تظل "أقل أجراً من الرجل" و"تحظر عليها مهن معينة" (لم يسمها) وأن مكانها في الفضاء العام "لا يحظى دائماً بقبول جيد من طرف الرجال".

في الواقع، سيظل هذا التغيير المؤقت لاسم المدينة رمزياً فلن يتم تغيير إشارات الدخول والخروج من المدينة مع "الاسم الجديد"، كما لن يتغير اسمها في المعاملات والرسائل الرسمية.