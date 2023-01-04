سقطت سيارتهم من "جرف الشيطان" ارتفاعه 74 متراً وخرجوا سالمين!

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قصة نجاتهم أقرب إلى المعجزة منها إلى الحقيقة، فكيف لسيارة تسقط بركابها على شاطئ صخري من ارتفاع كبير يبلغ 74 متراً وينجوا جميع ركابها من موت محقق.

هذه المعجزة تحققت مع عائلة مؤلفة من أربعة أشخاص يستقلون سيارة "تسلا"، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. حيث سقطت سيارتهم، الإثنين الماضي، في منطقة تلقب بـ"جرف الشيطان"، على بعد نحو 38 كيلومترا جنوبي سان فرانسيسكو، في طريق مواز لشاطئ المحيط الهادئ، بحسب موقع "سكاي نيوز عربية".

وأوضح المسؤول في الحماية المدنية بالمنطقة بريان بوتينغر: "لقد صدمنا للغاية عندما اكتشفنا أن الركاب نجوا من الحادث"، حيث كان رجل وامرأة وطفلان (9 سنوات و4 سنوات) داخل السيارة.

وأضاف بوتينغر: "الحوادث على هذا الجرف ليست نادرة. الشيء النادر هو أن ينجو أحد من هذا النوع من الحوادث".

ويحسب شبكة "سي إن إن" الإخبارية، فإن السيارة انحرفت عن طريقها من دون سبب معروف، بينما يعتقد المسؤولون أن القيادة الذاتية لم تكن مفعلة وقت الحادث.

وقال بوتينغر: "الأضرار التي لحقت بالمركبة تشير إلى أنها اصطدمت بشيء ثم انقلبت عدة مرات"، مضيفا أن السيارة استقرت على عجلاتها.

وأوضح أن الركاب الأربعة كانوا في وعيهم عندما وصل إليهم منقذو إدارة الإطفاء، الذين استخدموا الحبال لرفعهم، ثم أقلتهم طائرة مروحية إلى بر الأمان حيث نقلوا إلى المستشفى.

وأفاد مكتب الشرطة بأن الرجل والمرأة تعرضا لإصابات لا تهدد الحياة، أما الطفلان فلم يصبهما أذى.