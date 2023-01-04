تخترق حاجز الصوت دون إحداث ضجيج.. "ناسا" تستعد لاختبار طائرة "إكس-59" الغريبة

المصدر: البيان

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تستعد طائرة "إكس-59" ذات المظهر الغريب، والتي طورتها وكالة الفضاء الأمريكية بالشراكة مع "لوكهيد مارتن"، للتحليق في وقت مبكر من العام 2023، وهي مصممة لخرق حاجز الصوت بأعلى درجة ممكنة من الهدوء بدلاً من إحداث دوي صوتي ضخم كما هو حال الطائرات الحالية، بحسب قناة "مونت كارلو الدولية".

سيؤدي نجاح تجربة الطائرة، وهي جزء من مشروع يسمى "كوايت سوبر سونيك تكنولوجي"، إلى عودة الطائرات التجارية التي يمكن أن تسافر أسرع من سرعة الصوت، كما كانت حال الطائرة الفرنسية الخارقة "كونكورد".

وزودت "ناسا" الطائرة بمحرك جنرال إلكتريك طوله 13 قدماً، وفقاً لإعلان حديث من الوكالة، قالت فيه إن هذه القطعة الحاسمة ستوفر قوة دفع هائلة تؤمن للطائرة سرعات تصل إلى 1.4 ماخ ولارتفاع حوالي 55 ألف قدم (16764 متراً).

وتهدف ناسا لإثبات أن "إكس-59" يمكنها أن تطير أسرع من الصوت دون توليد أي دوي صوتي عالٍ تصدره الطائرات الأسرع من الصوت عادةً والذي يعود إليه حظر الولايات المتحدة والحكومات الأخرى معظم الرحلات الأسرع من الصوت فوق الأرض.