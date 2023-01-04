بدء التحقيق في مزاعم سرقة سيدة كوريا الجنوبية الأولى لأطروحة الماجستير

المصدر: يونهاب

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أطلقت جامعة سوكميونغ للنساء تحقيقا الشهر الماضي في مزاعم سرقة أدبية متعلقة برسالة درجة الماجستير للسيدة الأولى كيم كيون-هي في التعليم الفني، حسبما أفادت مصادر أمس الثلاثاء.

تتعرض كيم لادعاءات بأنها سرقت الأطروحة، التي قدمتها في العام 1999 إلى كلية الدراسات العليا للحصول على درجة الماجستير.

بدأت الجامعة تحقيقا في قضية كيم، في منتصف ديسمبر، وفقا لما صرحت به رابطة خريجي الجامعة مشيرة إلى رسالة أرسلت من الجامعة. من المتوقع أن تظهر النتيجة النهائية للتحقيق في منتصف مارس إذا تمت مراعاة اللوائح ذات الصلة، التي تتطلب نتيجة في غضون 90 يومًا من بدء التحقيق.