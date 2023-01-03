الأرصاد المصرية تحذر من طقس عاصف و "استثنائي"

المصدر: البيان

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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية من طقس عاصف ويوم "استثنائي" اليوم الثلاثاء، حيث من المتوقع أن تهطل الأمطار بغزارة، مشيرة إلى انتشار الشبورة المائية على الطرق، بصورة كثيفة وصلت إلى الضبابية على شمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

وناشدت الأرصاد الجوية المواطنين بتوخي الحذر والقيادة بهدوء وتشغيل مساحات المركبات وترك مسافات أمان بين السيارة، منعا لوقوع حوادث الطرق.

سحب ممطرة ورعدية

وبحسب الأرصاد فمن المتوقع أن يستمر تكاثر السحب المنخفضة والممطرة والرعدية على شمال البلاد، وسط توقعات بتوافر فرص سقوط الأمطار خلال ساعات الليل على مناطق من القاهرة الكبرى.

ومازالت السحب الرعدية تسيطر على السلوم وظهيرها الصحراوي والأمطار مستمرة هناك، وتتزاحم السحب الممطرة شمال الصحراء الغربية وتحديدا شمال غرب الواحات البحرية.

وحذرت الأرصاد الجوية من برودة الطقس على كافة الأنحاء خاصة في فترات الليل والصباح الباكر، وتوافر فرص كبيرة لسقوط الأمطار على كافة المناطق الشمالية من الساحل حتى شمال الصعيد، مرورا بالدلتا والقاهرة ومدن القناة تكون متفاوتة الشدة ورعدية في بعض الأحيان.

وتسجل درجة الحرارة اليوم على القاهرة الكبرى 12 درجة مئوية ليلا، و20 درجة نهارا.

وتسجل درجة الحرارة اليوم على الفيوم 8 درجات مئوية ليلا.

وتسجل درجة الحرارة اليوم على محافظة بنى سويف 8 درجات ليلا.

وتسجل درجة الحرارة اليوم على مدينة سانت كاترين 4 درجات مئوية ليلا.