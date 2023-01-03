وفاة المهندس المعماري الياباني أراتا إيسوزاكي أحد عمالقة حركة ما بعد الحداثة

المصدر: البيان

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توفي المهندس المعماري الياباني أراتا إيسوزاكي، المعروف بأسلوبه الطليعي وأعماله الهندسية التي تتحدى التنميط في الأسلوب، عن عمر 91 عاماً، بحسب إذاعة مونت كارلو الدولية.

كان يُنظر إلى المهندس المعماري أراتا إيسوزاكي على أنه من عمالقة حركة ما بعد الحداثة. انطبع خطّه الهندسي بتأثيرات من الثقافة الآسيوية والغربية، في وقت كانت تهيمن الأنماط الأمريكية والأوروبية على العمارة العالمية.

حاز إيسوزاكي على جائزة بريتزكر للتفوّق الهندسي في العام 2019، وهو الذي كان ملما بالتاريخ المعماري والنظريات الهندسية، وكان سبّاقا لعصره في تصميم معالم شهيرة تتحدى التنميطات في الأسلوب.

تشمل أشهر أعماله متحف الفن المعاصر في لوس أنجليس، بالإضافة إلى مدرج بالاو سانت جوردي الرياضي في برشلونة، الذي صُمم لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية للعام 1992.

كما تولى إيسوزاكي تصميم مبنى فريق ديزني، المقر الإداري لشركة والت ديزني في فلوريدا.

عندما تعرضت هيروشيما وناغازاكي لهجوم بالقنبلة الذرية كان عمر المهندس إيسوزاكي أربعة عشر عاماً ونشأ بالقرب من موقع الكارثة الذي كان في حالة خراب كاملة ولم تكن هناك هندسة معمارية ولا مبان ولا حتى مدينة. لذلك، بدأ يفكر في كيفية إعادة بناء المنازل والمدن وكانت تجربته الأولى في الهندسة المعمارية هي انعدام الهندسة.

إيسوزاكي كان من أوائل المهندسين المعماريين اليابانيين الذين هندسوا مباني خارج اليابان في وقت كانت فيه الحضارات الغربية تؤثر تقليدياً على الشرق.