هاري: الصمت خيانة.. وأريد استعادة أبي وشقيقي

المصدر: إعداد: أحمد الشنقيطي

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أعلن الأمير هاري أنه يريد استعادة والده وشقيقه، وأنه "يريد عائلة.. لا مؤسسة"، ورد ذلك في سلسلة من المقاطع التي نشرتها قناة "أي تي في" البريطانية، والتي تبث المقابلة كاملة في 8 يناير الجاري.

وقال هاري خلال المقابلة: "لم يكن الأمر على هذا النحو أبداً.. أشعر كما لو أن هناك من يريد إظهارنا أشراراً بطريقة ما".

ويتناول دوق ساسكس السابق، خلال المقابلة التي أجراها معه الصحفي توم برادبي، علاقاته الشخصية ووفاة والدته الأميرة ديانا كما يلقي نظرة على مستقبله.

ويأتي عرض البرنامج قبل يومين من نشر السيرة الذاتية لهاري تحت عنوان "Spare" في 10 يناير الجاري.. وتتزامن المقابلة مع أخرى أجراها معه أندرسون كوبر لبرنامج "60 دقيقة" الشهير في 8 يناير.

وفي مقطع آخر قال هاري إن "الصمت خيانة" بشأن الفشل المزعوم لقصر باكنغهام في الدفاع عنه وعن زوجته ميغان ماركل قبل أن يتنحيا عن منصبيهما فردين من أفراد العائلة المالكة.

وأضاف أنه حاول الحفاظ على خصوصية محادثاته مع العائلة المالكة، ولكن لمكافحة القصص في الصحف الشعبية اضطر إلى الإعلان عن مخاوفه.

وتابع: "في كل مرة حاولت القيام بذلك على انفراد، كانت هناك إحاطات وتسريبات وإطلاق قصص ضدي وضد زوجتي.. وكما تعلم، شعار العائلة لا شكوى أبداً، ولا تبرير أبداً".

وأعرب هاري وزوجته ميغان عن معاناتهما مع النظام الملكي البريطاني منذ أن تنحى الزوجان عن منصبيهما كعضوين بارزين في الأسرة المالكة، عام 2020، وانتقلا إلى كاليفورنيا، حيث يعيشان الآن مع طفليهما الصغيرين.

كان هاري (38 عاما)، تحدث فيما سبق عن اغترابه عن والده الملك تشارلز الثالث، وشقيقه الأكبر الأمير ويليام منذ مغادرته المملكة المتحدة.

وأصدرت شبكة ”نتفليكس” الشهر الماضي مسلسل ”هاري وميغان” المكون من ستة أجزاء، يستعرض بالتفصيل تجارب الزوجين التي أدت إلى قرارهما بالسعي لبداية جديدة في الولايات المتحدة.

في ذلك العمل الوثائقي، كان هاري حاداً في انتقاده لكيفية عمل فريق الصحافة الملكي، وتحدث عن كيفية انهيار علاقته مع ويليام وباقي أفراد الأسرة المالكة.

وصفت ميغان رغبتها في إنهاء حياتها وهي تكافح للتعامل مع التغطية الصحفية البريطانية السامة.