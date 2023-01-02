فيتنام.. محاولات لإنقاذ طفل سقط في حفرة بعمق 35 متراً

المصدر: أ ف ب

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يكافح المئات من عناصر الإنقاذ في فيتنام، الاثنين، لسحب صبي يبلغ 10 سنوات سقط في حفرة بعمق 35 متراً في موقع ورشة بناء قبل يومين.

وقال أحد عناصر الإنقاذ عبر الهاتف إن الصبي، ويدعى تاي لي هاو نام، سقط في موقع دعامة خرسانية مجوفة عرضها 25 سنتيمتراً فقط هي جزء من جسر جديد في مقاطعة دونغ ثاب في جنوب البلاد، بينما كان يبحث على ما يبدو عن خردة معدنية.

وقال العنصر: "نبذل قصارى جهدنا. لا يمكننا أن نتكهن بعد بحالة الصبي".

وبحسب تقارير إعلامية، حاول عناصر الإنقاذ حفر التربة المحيطة وتليينها لمحاولة رفع العمود لإنقاذ الفتى.

وذكرت صحيفة "توي تري" الفيتنامية أن السلطات "ليست متأكدة من الحالة الراهنة للصبي. لقد توقف عن التفاعل مع الخارج رغم أن الأكسجين كان يُضخ في الحفرة".

وطلب رئيس الوزراء فام مينه تشينه، من عناصر الإنقاذ على مستوى البلاد الانضمام إلى جهود السلطات المحلية لإنقاذ الصبي.