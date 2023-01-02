العثور على جثة طفلة في سد واعتقال الأم في اليونان

المصدر: ا ب

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ألقي القبض على امرأة في شمال اليونان، بعد العثور على ابنتها البالغة من العمر 11 شهرا ميتة في سد للري، حسبما قالت الشرطة اليوم الاثنين.

من المقرر أن تمثل المشتبه بها البالغة من العمر 29 عاما، والتي لم تذكر السلطات اسمها، أمام الادعاء العام في وقت لاحق يوم الاثنين لمواجهة تهم القتل.

عثر منقذو الشرطة على جثة الرضيعة في سد أليكموناس، الواقع على بعد 500 كيلومتر شمال أثينا.

قالت الشرطة إن المشتبه بها تلقت علاجا نفسيا في مستشفى عام في الماضي، مشيرة إلى أن أقرباء الفتاة أبلغوا عن اختفائها.

شوهدت المرأة، التي تعيش مع والدتها وجدها في قرية بالقرب من مدينة فيرويا شمال البلاد، مع طفلتها آخر مرة في ليلة رأس السنة وغادرت المنزل بعد أن طلبت سيارة أجرة.

وقالت للشرطة أثناء استجوابها إنها تركت ابنتها في منطقة مشاهدة السد، على بعد 18 كيلومترا من منزلها، بحسب السلطات.