حقيقة فيديو تساقط الثلوج على المسجد الحرام

المصدر: البيان

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كشف المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، حسين القحطاني، حقيقة الفيديو المتداول لتساقط الثلوج على المسجد الحرام في مكة المكرمة.

وأوضح القحطاني أن الفيديو المتداول لا أساس له من الصحة، مؤكداً أنه معالج بمؤثرات إضافية، وذلك حسبما أفاد موقع «سبق» الإخباري.

وكان مقطع رائج أظهر سقوط الثلج على الكعبة المشرفة لأول مرة في التاريخ بوصفه ظاهرة غريبة، لكن الأمر أثار شكوك الكثيرين في صحة الفيديو.

ويواجه العالم الآن في موسم الشتاء موجة صقيع وعواصف ثلجية غير مسبوقة، تسببت في وفاة كثيرين في أوروبا وأمريكا بالتزامن مع التغير المناخي الذي يهدد كوكب الأرض.