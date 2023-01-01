طريفة عجيبة.. 160 كيلومتراً بين أول دولة تحتفل بالعام الجديد وآخر دولة وبفارق 26 ساعة

المصدر: البيان

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يفصل ساموا الأمريكية عن جزيرة ساموا وكيريباتي الواقعة في المحيط الهادي 160 كيلومتراً ورغم ذلك يحتفلان بالعام الجديد بفارق 26 ساعة.

فساموا الأمريكية آخر من يحتفل بالعام الجديد وتقع مع نهاية التفاف الكرة الأرضية، لذا هي الأخيرة التي يمر بها اليوم، بينما تعد جزيرة ساموا الأولى في العالم التي يمر بها اليوم لذلك هي أول من يحتفل بالعام الجديد.

ففي جنوب المحيط الهادئ، بين الولايات المتحدة وأستراليا، تعد جزيرة ساموا الأمريكية المكان الأخير في العالم الذي يرحب بالعام الجديد وفق سكاي نيوز.

وبالإضافة لهذه الدولة، هناك جزر غير مأهولة تحتفل بالعام الجديد، لكنها خالية تماما من السكان، وهي جزيرتا بيكر وهولاند.

وتعداد سكان ساموا الأمريكية قرابة 45 ألف شخص، ويحتفل سكان هذه الجزيرة برأس السنة الساعة 12 ظهرا من يوم 1 يناير بتوقيت غرينتش، أو 5 مساء بتوقيت الإمارات.

وتعتبر ساموا وكيريباتي الواقعتين جنوب المحيط الهادئ، أول دولتين تحتفلان بالعام الجديد 2023، حسبما ذكر موقع "ناشيونال جيوغرافيك".

وجزيرة كيريتيامتي، أكبر جزيرة في كيريباتي ويقطنها نحو 5 آلاف شخص، أول جزيرة مأهولة تستقبل العام الجديد سنويا، بينما تستقبل ساموا العام الجديد قبل أستراليا بساعتين.

والمسافة بين ساموا، أول دولة تستقبل العام الجديد، وساموا الأمريكية، التي تحتفل بعدها بـ26 ساعة، لا تزيد عن 160 كيلومترا، وبرحلة طائرة لا تتجاوز 20 دقيقة، يمكن التنقل بين الجزيرتين.

لكن ساموا الأمريكية تعتبر مع نهاية التفاف الكرة الأرضية، لذا هي الأخيرة التي يمر بها اليوم، بينما تعد جزيرة ساموا الأولى في العالم التي يمر بها اليوم.