وفاة أسرة كاملة بسبب مدفأة في الجزائر

المصدر: البيان

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لقيت عائلة كاملة مكونة من 4 أشخاص مصرعها نتيجة اختناقهم بالغاز المتسرب من مدفئة المنزل ببلدية شاشار بخنشلة شمال شرقي الجزائر.

وأفادت مصالح الحماية المدنية أن وحدات الحماية المدنية لولاية خنشلة تدخلت في حدود الساعة 12 منتصف الليل من أجل الحادث الذي أودى بحياة 4 أشخاص (1 رجل،امرأتان و1 طفل)، وفقا لصحيفة الشروق.

وأوضح البيان أن الضحايا تسمموا باستنشاقهم غاز أحادي اكسيد الكربون، المتسرب من مدفئة منزل بحي العمارات الجديدة طريق خنشلة، ببلدية شاشار.