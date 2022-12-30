سائق الشاحنة "الشرارة" المحترقة على طريق سريع في كوريا الجنوبية يسرد تفاصيل الحادث

المصدر: يونهاب

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قال سائق الشاحنة، التي بدأ فيها الحريق على طريق سريع، إن النيران اشتعلت فجأة أثناء قيادته للشاحنة، وفقا لوكالة الشرطة الجنوبية في إقليم كيونغكي اليوم الجمعة.

ووقع الحريق الهائل، الذي بدأ في شاحنة لجمع النفايات 5 أطنان، في الساعة 1:49 بعد ظهر يوم أمس الخميس داخل نفق تقليل الضوضاء على طريق كيونغ إن السريع الثاني الذي يربط بين مدينة "إنتشون" الغربية الساحلية ومدينة "سيونغنام"، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 37 شخصا آخرين.

وذكر السائق أن الحريق بدأ من الجزء الأسفل من مقعد الراكب، وأوقف الشاحنة في المسار الثالث للطريق السريع، وحاول إخماد النيران باستخدام مطفأة الحريق، ولكن فشل في احتوائه، فابتعد عن الموقع طلبا للنجاة. وقال انه لم يتوقع أن النيران تنتشر بهذا المستوى.

وانتشر الحريق بسرعة مع انتقاله إلى جدران النفق المصنوعة من المادة البلاستيكية.

وتم إخماد الحريق في الساعة 4:12 بعد ظهر نفس اليوم، بعد أن احترق حوالي 600 متر من النفق البالغ طوله 830 مترا، كما احترقت 45 سيارة.

وأسفر الحريق عن مقتل 5 أشخاص، حيث تم العثور عليهم داخل 4 سيارات في الاتجاه المعاكس.

كما أصيب 37 آخرون، من بينهم 3 مصابين بإصابات خطيرة.

وتخطط الشرطة لإجراء الجولة الثانية من التحقيق مع السائق في وقت لاحق من اليوم.