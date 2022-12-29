أقدم كائن حي يظهر في أريزونا

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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رصد سائح العديد من «روبيان الشرغوف»، الملقبة بـ «أقدم كائن حي»، تسبح في بركة وسط مياه ضحلة خلفتها الأمطار، أثناء استكشافه تشكيلاً صخرياً في صحراء ولاية أريزونا.

ويُعرف عن تلك المخلوقات العائدة إلى ما قبل التاريخ، أنها وُجدت على كوكب الأرض منذ حوالي 550 مليون سنة، وأن بيوضها تظل كامنة لعقود من الزمن، إلى أن تلمسها الماء فيتم تنشيطها.

وشارك السائح، أدار ليببوفيتش البالغ 29 عاماً، على «إنستغرام»، مقطع فيديو لتلك المخلوقات التي عاشت جنباً إلى جنب مع الديناصورات، وهي تسبح في بركة التشكيل الصخري «ذا وايف».

قائلاً: «كنت مرتبكاً جداً لسبب وجودي في وسط الصحراء، وكانت هناك بركة داخلها كائنات حية، كيف يمكن أن يحدث هذا!».

تفيد صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن تلك المخلوقات تسمى «تريوبس»، وهو مصطلح يوناني، يعني «ذات الأعين الثلاث»، كما تسمى أيضاً «الروبيان الشرغوف»، بسبب ذيولها الطويلة، أو «الروبيان الدرع»، بسبب درعها الشبيه بالخوذة.

وكذلك «روبيان الديناصور»، لأن مظهرها الخارجي لم يتغير كثيراً عن الأحافير التي تعود إلى العصر الديفوني، ما بين 419 مليوناً إلى 359 مليون سنة، أي أبعد في التاريخ بحوالي 100 مليون سنة عن الديناصورات.

وحسب «ديلي ميل»، يتكون موقع «ذا وايف»، حيث ظهرت من كثبان رملية تحولت إلى صخور عبر الزمن، وأنه من النادر مشاهدة تلك المخلوقات، لكنها ظهرت العام الماضي في موقع بأريزونا أيضاً.