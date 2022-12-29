مصر .. كم هاتفاً محمولاً يمكن للمغترب العودة به من الخارج؟

المصدر: البيان

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كشف الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك في مصر، تفاصيل اكتشاف 26 ألف حالة لمستوردين قاموا بالتلاعب في قيمة فواتير الواردات بفواتير وهمية، مؤكدًا أنه يُسمح للمواطن الدخول إلى مصر بأكثر من هاتف محمول، مشيرًا إلى أن الجمارك حققت الهدف المنشود وهو 100 مليار جنيه رسوما جمركية خلال العام الحالي، وفقا لموقع القاهرة 24.

وقال الغتوري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي”: "يُسمح للمواطن الدخول حتى بـ 3 تليفونات للاستخدام الشخصي، دون دفع جمارك؛ طالما أنه يستخدمها".

وأضاف الشحات الغتوري، أن قانون البنك المركزي حدّد لكل شخص يسافر خارج البلاد حمل 10 آلاف دولار أو 5 آلاف جنيه مصري، كما يُسمح لأي مسافر يأتي إلى مصر بحمل 10 آلاف دولار أيضًا.

وأوضح أنه تم رصد 25 ألف حالة تهرب جمركي خلال شهر تقريبا، وإجراءات رادعة ضد أي مستورد يتلاعب بقيمة فواتير الواردات وقد تصل للوقف، مشيرًا إلى أنه تم القبض على أحد الأشخاص يقوم بإخفاء مشغولات ذهبية داخل "كبة"، لافتا إلى أنه لدينا أجهزة حديثة تكشف وجود أشياء يتم إخفاؤها داخل حقائب المسافرين.

وفي وقت سابق، كشف محمد إبراهيم، المتحدث باسم مصلحة الجمارك، آخر تطورات التيسيرات الجديدة لاستيراد سيارات المصريين بالخارج، التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرًا، ودخلت حيز التنفيذ، قائلًا إنه أصبح هناك تيسيرات في عملية الإيداع التي كانت أساسية قبل عملية الشراء بـ 3 أشهر؛ وهو أمر تم إلغاؤه تمامًا.

وأضاف المتحدث باسم مصلحة الجمارك، أنه تم إلغاء شرط التصديق على الحساب البنكي، وتم الاكتفاء بتقديم كشف حساب بنكي عن 6 أشهر قبل عملية التحويل فقط؛ للتأكد من أن صاحب السيارة له حساب مصرفي قبل استيراده السيارة، لافتًا إلى أن صدور قانون استيراد سيارات المصريين بالخارج سهل وبسيط؛ وعند مواجهة المشترين أي مشكلات فإن الحكومة مستعدة لحلها.