أنت سخيّ بفضل هذا الهرمون

المصدر: البيان

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كشفت نتائج دراسة علمية أجراها علماء جامعة ياغيلونيا البولندية أن ارتفاع مستوى هرمون التستوستيرون والنرجسية يجعل الرجل سخيا.

وتشير "روسيا اليوم" نقلا عن مجلة Hormones and Behavior العلمية، إلى أن علماء جامعة ياغيلونيا البولندية أجروا دراسة شملت 151 رجلا، خضعوا أولا لتحليل اللعاب لتحديد مستوى التستوستيرون ومن ثم شاركوا في لعبة نفسية.

ووفقا للخبراء، اتضح أن المستوى المرتفع لهرمون التستوستيرون، يرتبط بسخاء أقل لدى الرجال الأقل نرجسية، وبالتالي هم أقل سخرية وأنانية، وأكثر سخاء وثقة. ومع ذلك كان الرجال النرجسيون الذين لديهم مستويات عالية من هرمون التستوستيرون أكثر سخاء.