هذا ما فعلته "عاصفة القرن" بمدينة بافالو الأمريكية.. فيديو

المصدر: البيان

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عانت مدينة بافالو أكثر من غيرها في الولايات المتحدة، منذ نحو أسبوع تقريباً، مما أطلق الأمريكيون عليه تسمية "عاصفة القرن"، والطقس المتجمد وانقطاع التيار الكهربائي.

ولا تزال العاصفة، التي أودت بالعشرات في الولايات المتحدة خلال عطلة عيد الميلاد، بحسب "يورونيوز"، تلقي بثقلها على ولاية نيويورك والمسافرين جوّاً في أنحاء البلاد، مع انتشار قصص عن عائلات حوصرت لأيام خلال "عاصفة القرن".

وارتفع عدد الوفيات المرتبطة بالعاصفة الشتوية، معظمها حوادث طرق، إلى 50 على الأقل بعد أن أكد مسؤولون وفاة أخرى في مقاطعة إيري بغرب نيويورك، بؤرة الأزمة.

وصباح أمس الأربعاء، أفادت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، أن عدد قتلى ارتفع إلى 62 قتيلاً ومن المتوقع أن يرتفع أكثر.

وقال رئيس بلدية بوافالو بايرون براون عبر تويتر "لسوء الحظ، تتوقع الشرطة أن يرتفع العدد". وأصيبت بافالو بالشلل لمدة خمسة أيام بسبب تكوّم الثلج وانقطاع الكهرباء، ومن المتوقع تساقط المزيد من الثلوج.

أما كاثي هوشول، حاكمة ولاية نيويورك المولودة في بافالو، فقد شبّهت الوضع بعد العاصفة بـ"منطقة حرب". وقالت هوشول للصحفيين الاثنين "من المؤكد أنها عاصفة القرن".

إلغاء نحو 20 ألف رحلة جوية

مع انخفاض درجات الحرارة، حوصر ركاب وبعض السكان الفارين من منازلهم شديدة البرودة على الطرق السريعة مع تعذّر التدخل لإنقاذهم.

وأدت العواصف الثلجية والرياح العاتية ودرجات الحرارة شديدة الانخفاض الى إلغاء نحو 20 ألف رحلة جوية في الأيام الأخيرة، بينها أكثر من 3000 رحلة الثلاثاء، وفق موقع التتبع المتخصّص "فلايت أوير".

معظم الإلغاءات الثلاثاء شملت شركة "ساوث وست إيرلاينز"، التي ألغت أكثر من 60 في المئة من رحلاتها بسبب مشاكل لوجستية متتالية تتعلق بشبكة خطوطها، ما كلفها توبيخا من الحكومة الأمريكية.

والفيديو المرفق يظهر صور اتخذت من الجوّ للثلوج المتراكمة في مدينة بافالو.

هذا ما فعلته "عاصفة القرن" بمدينة بافالو الأمريكية.. فيديوhttps://t.co/G5uPoOuDcF pic.twitter.com/hnI4zk85Au — صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 28, 2022