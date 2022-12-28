اعتقال ابنة "رياضي أمريكي شهير" بعد إنجابها طفلا في غابة متجمدة

المصدر: دبي - البيان

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اعتقلت الشرطة الأميركية ابنة أسطورة البيسبول، دينيس إكرسلي، بعد أن أنجبت طفلا في غابة متجمدة، ورفضت إرشاد الشرطة على مكانه.

وذكرت الشرطة في مدينة مانشستر بولاية نيو هامبشير الأميركية في بيان، أنها استجابت لبلاغ بشأن امرأة أنجبت طفلا في غابة، قبل الساعة الواحدة صباحا.



وأوضحت أن المرأة هي ألكسندرا إكرسلي (26 عاما)، وهي الابنة المتبناة لنجم البيسبول دينيس إكرسلي، لافتة إلى أنها "أنجبت طفلا في خيمة متجمدة بغابة، قبل أن تقود عناصر الشرطة إلى المكان الخطأ"، حسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.



وبعد عملية تفتيش للمنطقة استمرت نحو ساعة، عثرت الشرطة على الطفل مكشوفا و "يكافح من أجل التنفس"، على أرضية خيمة بالقرب من نهر بيسكاتكواغ، والذي تم نقله إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج.

وألقي القبض على إكرسلي بتهمة "تعريض سلامة طفل للخطر"، واتهمت بعد ذلك بارتكاب جناية بسبب "السلوك المتهور".



وفي عام 2019، ذكرت صحيفة "كونكورد مونيتور" أن ألكسندرا تدمن المخدرات وتعاني من اضطراب ثنائي القطب والاكتئاب والقلق، ولم تفلح عالتها في علاجها ومساعدتها، "خاصة بعد بلوغها سن الرشد".

ويعد والد ألكساندرا واحدا من أهم لاعبي البيسبول (كرة القاعدة) في الولايات المتحدة، على الإطلاق، وعمل كذلك كمعلق رياضي.