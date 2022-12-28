مشاهد جليدية مذهلة على بحيرة ميشيغان بأمريكا.. فيديو

المصدر: البيان

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اجتاحت عاصفة قطبية قارسة مساحات شاسعة من الولايات المتحدة وكندا، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي وتسبب في اضطرابات كبيرة في السفر خلال عطلة نهاية الأسبوع وعيد الميلاد.

وقال مسؤولون إن حوالي 50 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم في جميع أنحاء الولايات المتحدة، من بينهم 16 في مدينة بافالو التي تضررت بشدة، في غرب نيويورك.

امتدت العاصفة من جنوب الولايات المتحدة إلى كندا، حيث لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب عدد آخر بعد انقلاب حافلة على طريق جليدي في مقاطعة كولومبيا البريطانية، وفق "يورونيوز".

وبقي نحو 250 ألف منزل وشركة بدون كهرباء في الولايات المتحدة مع تحرك العواصف شرقاً. وأجبر الطقس السيىء على إلغاء آلاف الرحلات الجوية خلال فترة السفر المزدحمة، حيث توقعت السلطات استمرار الظروف الجوية السيئة خلال الأسبوع.

مشاهد جليدية مذهلة على بحيرة ميشيغان بأمريكا.. فيديوhttps://t.co/ECtGdgVaEJ pic.twitter.com/mk35G19AnG — صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 27, 2022