روسيا.. بركان "شيفيلوتش" يقذف عموداً من الرماد بطول 4000 متر

المصدر: وام

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قذف بركان "شيفيلوتش" في شبه جزيرة كامتشاتكا بأقصى شرقي روسيا عموداً من الرماد، يقدر ارتفاعه بـ4000 متر.

وذكر المكتب الإعلامي لوزارة الطوارئ الروسية في بيان له، أن بركان شيفيلوتش الذي يبلغ ارتفاعه 3283 متراً قذف عموداً من الرماد البركاني ارتفاعه 4 كيلومترات، ما أدى إلى موجة من الرماد انتشرت جَنُوب غرب شبه الجزيرة نحو بلدة كليوتشي التابعة لبلدية أوست كامتشاتسك. وليس مستبعداً تساقط كميات محدودة من الرماد هناك أو في بعض المناطق الأخرى".

ويعد بركان شيفيلوتش، أحد أبعد البراكين النشطة في أقصى الشمال، ويبعد 450 كم عن عاصمة الإقليم بيتروبافلوفسك - كامتشاتسكي، و50 كيلومتراً عن بلدة كليوتش "أقرب بلدة مأهولة"، التي يعيش فيها حوالي 5000 نسمة.