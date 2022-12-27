الطبخ الجزائري الألذّ عربياً

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

صنف موقع "Taste Atlas" البلغاري أفضل مطابخ العالم للعام 2022 اعتمادا على 95 دولة، لتكون ضمن قائمته 8 دول عربية.

وجاء المطبخ الإيطالي في المرتبة الأولى على مستوى العالم، ثم اليونان وإسبانيا في المرتبة الثانية والثالثة، واحتل المطبخ الياباني المركز الرابع، والهندي الخامس.

وتضمنت القائمة 8 دول عربية، حيث احتلت الجزائر المرتبة 37، تليها سوريا في المرتبة 37، ثم لبنان في المرتبة 40، وفلسطين في المرتبة 42، ثم تونس في المرتبة 48، تليها مصر في المرتبة 51، والسعودية في المرتبة 85، وأخيرا المغرب في المرتبة 94.

و"Taste Atlas" موقع على الانترنت يصنف الطعام من جميع أنحاء العالم بناء على الرأي العام. وتستند القائمة النهائية على تصويت القراء الذي جرى في العام 2022.