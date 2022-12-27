مسن يتدرب على الطيران كاد يتسبب بكارثة

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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أخطأ مسن بريطاني كان يتدرب على الطيران في مدرج مطار نيوكاسل الدولي أثناء بحثه عن مكان الهبوط الصحيح لطائرته، ونزل فوق الطريق السريع «إيه 1»، في أول رحلة طيران ليلية فردية له، وصولاً إلى ارتفاع 300 قدم فقط، وكاد يسبب كارثة، قبل أن يعدل وجهته ويعود إلى المطار.

وفي تحقيق في الحادث الذي وقع في 9 يناير 2022، تبين أن خبرة الطيار البالغ من العمر 72 عاماً لم تتجاوز 233 ساعة، وأنه أخطأ في أضواء الطريق ظناً منه أنها أضواء المدرج، وهو ما يسلط الضوء على «الخطر المتزايد للتشتت.. في أوضاع يتم فيها تقليل الإشارات المرئية الخارجية».

ووفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أدرك الطيار لاحقاً أنه كان يحلق على مستوى أقل من المفترض، وقد تمكن من الصعود بطائرته الخفيفة من طراز سيسنا اف 172 أم لاحقاً وتعديل وجهتها والعودة نحو المطار، وساعده برج مراقبة الحركة الجوية في نيوكاسل على العثور على المدرج وتمكن من الهبوط بالطائرة بأمان.

ولم يكن هناك ركاب على متن الطائرة ولم يصب أحد في الحادث. وبعد استخلاص معلومات عن مزايا نيوكاسل وإجراءات الراديو، أفادت ديلي ميل بأن المدرب سمح للطيار بمواصلة تدربه على الطيران الليلي.