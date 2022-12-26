بعد 9 سنوات.. حادث مأساوي يتكرر في مكان واحد

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أدى غرق قارب لنقل السياح في الإكوادور، أمس، إلى مصرع ثلاثة أشخاص بينهم طفلان، وفق ما أفادت سلطات محلية.

وقالت السلطات إنها تحقق في سبب غرق القارب في بحيرة كولتا في منطقة الأنديز جنوب كيتو.

وذكر بيان لأجهزة الأمن في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية أن من بين الضحايا "طفل رضيع يبلغ خمسة أشهر، وطفل آخر يبلغ ثلاثة أعوام وامرأة تبلغ 53 عاماً".

وأضاف مسؤولون أن "نحو 40 راكباً آخرين تم إنقاذهم من البحيرة" أمس.

وعام 2013، لقي خمسة أشخاص مصرعهم أيضاً في البحيرة نفسها بحادث غرق قارب كان يحمل عدداً كبيراً من الركاب.