غواصون ألمان يبحثون عن مجوهرات «القبو الأخضر»

المصدر: برلين - د.ب.أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

لا تزال جهود الشرطة الألمانية مستمرة حتى أثناء عطلة عيد الميلاد للبحث عن أدلة في القضية المذهلة الخاصة بسرقة مجوهرات قيمة من متحف القبو الأخضر في دريسدن التي وقعت قبل ثلاثة أعوام.

وأفادت إدارة الشرطة في مدينة دريسدن أمس بأن نحو 20 غواصاً من الشرطة من ولايات ألمانية عدة يبحثون منذ ساعات الصباح على عمق يقارب 150 متراً عن أدلة في قاع قناة لاندفير.

وأضافت الإدارة: «في الوقت نفسه، يقوم أفراد الشرطة بتأمين المنطقة المجاورة، وسوف تستغرق هذه الإجراءات بعض الوقت»، لكنها لم تذكر مزيداً من التفاصيل.