طرود التوصيل تتعرض للسرقة في وضح النهار

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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مع الارتفاع في سرقة الطرود المتروكة على عتبة المنازل في فترة الأعياد، كان المستهلكون في الولايات المتحدة يأخذون زمام الأمور بأيديهم أخيراً، عبر مشاركة لقطات كاميرا جرس الباب للقبض على اللصوص، ولا سيما في ظل ما كشفت عنه أحدث البيانات، وفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، من أن أربعة من كل خمسة أمريكيين قد يكونون وقعوا فريسة قرصنة الطرود، مع ما لا يقل عن 49 مليون ضحية العام الماضي وحده.

وكان مثيراً وفقاً للصحيفة الوقاحة المتزايدة لهؤلاء الجناة، الذين كانوا يوجهون ضرباتهم في وضح النهار من دون حتى محاولة إخفاء هوياتهم، ما أثار قلق الشرطة التي كانت تحاول تضييق الخناق عليهم عبر استخدام حزم «كطعم» مزودة بأجهزة تتبع نظام تحديد المواقع العالمي لتعقبهم. وبشكل متوازٍ، قامت إحدى شركات الأمن، «سكيورتي. اورغ» ومقرها نيويورك، خريطة تفاعلية لإظهار الأماكن الأكثر احتمالية لوقوع الأمريكيين ضحية السرقة.

وأظهرت الأحداث أخيراً، أن تساقط الثلوج لم يوقف قراصنة الشرفات، حيث تم اعتقال سبعة أشخاص في ديسمبر خلال أسبوع على سلسلة من السرقات في ولاية يوتا. وقد نشرت شرطة ولاية اوهايو مجموعة طرود كـ«طعم» مع أجهزة تعقب في الحزم، تاركة تلك الطرود «الطعم» خارج منازل متطوعين محليين مع وضع ماركات شهيرة لجذب المحتالين.