النمسا.. 10 مفقودين بعد انهيار ثلجي

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت الشرطة النمساوية أن نحو عشرة من ممارسي الرياضات الشتوية طمروا، الأحد، في انهيار ثلجي وقع في منطقة فورارلبرغ في غرب البلاد.

وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس: "تم إنقاذ شخص فيما العملية متواصلة للعثور على الآخرين"، من دون مزيد من التفاصيل.

وتشارك طائرات مروحية وفرق تصحبها كلاب الأثر في البحث.

حدث الانهيار الجليدي بعد الظهر على ارتفاع نحو 2700 متر فوق مستوى سطح البحر، في منطقة ليخ زورز للتزلج. ولم ترد أي معلومات عن هوية المتضررين.

حذر رجال الإنقاذ نهاية هذا الأسبوع من خطر حدوث انهيار جليدي في هذه المنطقة، وكذلك في تيرول المجاورة، مشيرين إلى هشاشة كتلة الثلج في ظل طقس معتدل.

في السنوات الأخيرة، تسببت الانهيارات الثلجية بنحو 20 وفاة سنوياً في المعدل في النمسا.