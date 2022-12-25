50 درجة تحت الصفر.. حقيقة تعرض مصر للمرتفع السيبيري خلال الشتاء

المصدر: البيان

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كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، حقيقة تعرض مصر الآن لمرتفع جوي سيبيري، يتسبب في انخفاض درجات الحرارة.

وقالت منار غانم، ، إن مصر تتعرض الآن لمرتفع في طبقات الجو العليا يتسبب في انخفاض الحرارة، وفقا لموقع مصراوي.

وعن تعرض مصر للمرتفع الجوي السيبيري، أشارت إلى أن مصر حاليا لا يؤثر عليها هذا المرتفع، لكن من المتوقع أن تتعرض خلال فصل الشتاء الحالي إلى المرتفع الجوي السيبيري.

كما أشارت إلى أن المرتفع الجوي السيبيري، يأتي من شمال آسيا وروسيا، وتكون درجات الحرارة هناك 50 درجة تحت الصفر، حيث يتسبب في كتلة ضخمة من الهواء البارد تتجمع فوق منطقة سيبيريا، وتتشكل نتيجة التبريد السطحي الشديد فوق المناطق القارية البعيدة عن التأثيرات البحرية.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية أن المرتفع الجوي السيبيري من المرتفعات الجوية القارية الباردة، والذي يتسبب في انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة.

ولفتت إلى أن موقع مصر المتميز ووجود البحر المتوسط، ساعد على تعديل تلك الكتلة شديدة البرودة من المرتفع السيبيري عندما يصل إلى شمال أفريقيا، ويحدث تغيير في درجات الحرارة، وتصبح درجة الحرارة باردة، ولكن ليس بنفس الانخفاض والبرودة المصاحبة للكتلة الأساسية.