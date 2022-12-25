الحكومة المصرية تكشف حقيقة أرجل الدجاج التي أثارت جدلاً واسعاً

المصدر: البيان

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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بمنشورات تنتقد "الحديث المتزامن" لوسائل الإعلام المصرية عن "فوائد أرجل الدجاج" الأمر الذي اعتبروه تمهيدا لـ"المزيد من رفع الأسعار".

ونشرت الصفحة الرسمية للمعهد القومي للتغذية "حكومي"، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائمة بالبدائل الغذائية الغنية بالبروتين، وقالت إنها "تحقق وفرة بالميزانية".

وقال عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين: "أرجل الدجاج المصرية ليس هناك أي مشكلة في تناولها، وبتجربتي ممكن أقول إن أرجل الدجاج بها مادة جيلاتينية قوية جدًا لعلاج آلام الظهر، ونقوم بتصدير كميات كبيرة من أرجل الدجاج إلى الصين".

وأضاف "خليل" في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسؤوليتي" على فضائية "صدى البلد" مساء السبت: "يمكن في ناس ميكونوش يعرفوا بس إحنا بنصدر كميات كبيرة من أرجل الدجاج للصين، وهي من أفضل وأفخم الأطباق في الصين لما تحتويه على مادة غنية بالبروتينات وغير ممنوع تداولها".

وتابع، أن أرجل الدجاج نصدرها بكميات كبيرة جدًا للصين، ومن ضمن الأطباق الغالية جدًا في الصين وتعد من أفخم الأكلات هناك وأسعارها مرتفعة جدًا، موضحًا: "بعض المصريين سافروا للصين وتفاجأوا أن أرجل الدجاج من أفخم الأطباق في الصين".

وأردف، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن هناك أكثر من 8 شركات مصرية تصدر أرجل الدجاج للصين ويتم تنظيفها وتعبئتها وتغليفها في أطباق وتصديرها للصين"، موضحًا: "دخلت بعض الشركات في قليوب والعاشر من رمضان وكان هناك أحد المصدرين في شارع الـ 20 في بولاق، وبتكلم عن أماكن زرتها ودخلت هذه المصانع التي تعمل فقط في تصدير أرجل الدجاج".

ومن جانبه، انتقد نقيب الفلاحين في مصر، حسين أبوصدام، الدعوة لتناول أرجل الدجاج، كأحد الحلول بعد ارتفاع أسعار كيلو الدواجن ليصل إلى 47 جنيها، قائلا" مش المصري اللي يأكل أرجل الفراخ (الدجاج) "، وفقا لموقع "المصري اليوم".

وقال إن دعوة البعض إلى تناول أرجل الدجاج "لا تصح" في دولة كبيرة مثل مصر، والتي لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن ولا ينام فيها أحد "دون عشاء"، على حد تعبيره.