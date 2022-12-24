انتحار ممثلة هندية أثناء عملها في موقع التصوير

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

توفيت الممثلة تونشا شارما في موقع تصوير مسلسل تلفزيوني، حسب الشرطة الهندية.

ونقلت شارما في البداية إلى المستشفى، اليوم السبت، حيث تم بعد ذلك تأكيد وفاتها، وفقاً لوكالة الأنباء الهندية نقلاً عن الشرطة.

وقالت الشرطة إن الشابة البالغة من العمر 20 عاماً انتحرت أثناء العمل.. ولا يزال التحقيق مستمراً.

ووفقاً لشبكة "إن دي تي في"، كانت شارما تطلق النار بالقرب من مدينة بوليوود في مومباي.

وظهرت الفتاة البالغة من العمر 20 عاماً في العديد من المسلسلات التلفزيونية الهندية وأفلام بوليوود.

قبل ساعات قليلة من خبر وفاتها، نشرت شارما منشوراً على حسابها على موقع إنستغرام.

وأعرب المعجبون والمتابعون في تعليقاتهم عن صدمتهم وحزنهم على الممثلة.