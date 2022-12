تعليقات مذيع رياضي يغطي الأحوال الجوية تحظى بملايين المشاهدات

ت + ت - الحجم الطبيعي

انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي مقاطع للمراسل الرياضي الأمريكي، مارك وودلي، والذي طلب منه تغطية الأحوال الجوية بعد إلغاء المناسبات الرياضية بعد انتشار العاصفة الثلجية تفي العديد من الولايات الأمريكية.

وحصدت مقاطع المراسل ملايين المشاهدات، ولكن ليس بسبب المعلومات حول الأحوال الجوية، ولكن بسبب طريقة سخريته من عمله خلال العاصفة الثلجية.

وقال في أحد المقاطع الذي تم مشاهدته أكثر من 6 ملايين مرة، في إجابته على سؤال المذيع له "مارك، كيف تشعر وأنت هناك؟"، ليرد عليه "مجددا، يراودني نفس الشعور الذي أحسست به قبل 8 دقائق عندما سألتني السؤال ذاته"، بحسب قناة الحرة.

وأضاف مارك "عادة ما أقوم بتغطية الأخبار الرياضية، ولكن تم إلغاء كل شيء هنا.. أعتقد أنه لم يكن هناك وقت أفضل ليطلبوا من مراسل رياضي أن يأتي أبكر بخمس ساعات من موعد استيقاظه، ويطلبوا منه الوقوف تحت الثلوج والهواء والبرد".

وتابع خلال حديثه "لدي أخبار جيدة وسيئة، الجيدة أنني ما زلت أستطيع أن أشعر بوجهي في الوقت الحالي، والسيئة أتمنى لو أنني لا أستطيع ذلك".

This is what you get when you ask the sports guy to come in to cover a blizzard in the morning show. pic.twitter.com/h0RL9tVQqg