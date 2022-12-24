اكتشاف العلق "اللغز" في القطب الشمالي

المصدر: البيان

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اكتشف علماء الأحياء الروس نوعا جديدا من العلقات القديمة، بناءً على تحليل البيانات الوراثية للعلقات من مناطق القطب الشمالي، التي لم تدرس كثيرًا، ولا توجد معلومات حول نمط حياتها حتى الآن، حسب ما نقلت "سبوتنيك" عن الخدمة الصحفية في جامعة سانت بطرسبورغ الحكومية.

أجرى علماء الأحياء من جامعة سان بطرسبورغ الدراسات ذات الصلة بالاشتراك مع متخصصين من مركز لافريف الفيدرالي للدراسة الشاملة للمنطقة القطبية الشمالية.

وفقًا للجامعة، أظهر تحليل المواد التي تم جمعها أن الحيوانات في منطقة القطب الشمالي في أوراسيا تضم 14 نوعًا من العلق المسطح (عائلة Glossiphoniidae) تنتمي إلى خمس سلالات.

في الوقت نفسه، وجد علماء الأحياء خمسة أنواع وسلالة واحدة لم تكن معروفة من قبل للعلم. من بينها بقايا من العلقات "Hyperboreomyzon polaris".

وقال مدير مركز لافريف، إيفان بولوتوف: "لم نتمكن من أن ننسبها إلى أي من السلالات المعروفة سواء من حيث التشكل أو الجينات. هذه من بقايا علقة قديمة جدا ونادرة. من المدهش أنه لم يقابلها أي من العلماء السابقين. والسبب المحتمل هو أن هذا النوع يعيش فقط في المناطق النائية والتي يصعب الوصول إليها، ولكن من غير المحتمل أن يكون (Hyperboreomysone) نوعًا حصريًا في القطب الشمالي. نفترض أنه يمكن أيضًا العثور على هذه العلقة في مكان ما في مرتفعات آسيا، على سبيل المثال، في سايان أو ألتاي".

وفقًا للعالم المتخصص، فإن هذه العلقة "لا تزال لغزا"، حيث لا توجد بيانات عن أسلوب حياتها ونظامها الغذائي. يصل طول "hyperboreomyson" إلى سنتيمترين. العلقة لها لون بني غامق ومغطاة بالدرنات.

أجرى علماء من جامعة سانت بطرسبورغ ومركز لافريف بحثًا في أراضي شبه جزيرة كولا، ومالوزيملسكايا تندرا، وشبه جزيرة كانين، وجزيرة كولجيف، وبولشزيملسكايا تندرا، وقطب الأورال، ويامال، وتايمير، وهضبة بوتورانا، ومرتفعات كوليما، وتشوكوتكا. تضمن العمل أيضًا معلومات عن حيوانات العلقات في القطب الشمالي الإسكندنافي وأيسلندا وغرينلاند.