"بوستنغ".. بحيرة "المرايا المكسورة" في الصين

المصدر: البيان

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تدخل بحيرة بوستنغ، الواقعة في ولاية باينغولينغ المنغولية ذاتية الحكم من منطقة شينجيانغ بالصين وضع التجمّد مع كل شتاء.

وشهدت البحيرة في الأيام الأخيرة تشققا للكتل الجليدية، وظهر سطحها مثل المرايا المكسورة، وبدت القطع الجليدية مثل شظايا البلور المتناثرة على عرض البحيرة.

وتحدث هذه الظاهرة، بحسب صحيفة "الشعب" الصينية، بسبب اختلاف درجات الحرارة بين الليل والنهار، ثم يدفع الريح بقطع الجليد نحو الشاطئ، مما يشكل خطا ساحليا أبيض من الجليد.