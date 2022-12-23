مدينة مصنوعة من الحلوى في لندن.. فيديو

المصدر: البيان

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تعرض حالياً مدينة مُصغرة، أو منمنمة، مصنوعة من كعك الزنجبيل [نوع من الحلوى] والسكاكر وغيرها من الحلويات، في متحف الهندسة بلندن، بمناسبة حلول أعياد الميلاد ورأس السنة.

ويحتوي التركيب على قطار وسفن ومبان وطبيعة، وهو يطرح قضايا المناخ واللاجئين، خصوصاً وأن القضية الأولى تمثل موضوع نسخة 2022. ويمكن للزائرين السفر في العالم عبر خمس مناطق مختلفة، من القطب حتى الصحراء.

وتعترف مديرة المتحف، ميليسا وولفورد، لـ "يورونيوز" بأنهم يفقدون بعض قطع الحلوى على امتداد أيام العرض، وتقول إن القيّمين على المشروع يقومون بتصليحات صغيرة.

مدينة مصنوعة من الحلوى في لندن.. فيديوhttps://t.co/JmypyPniAk pic.twitter.com/MDr0iSK0tv — صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 22, 2022