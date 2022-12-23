برج بيزا يستقيم "ذاتياً"

المصدر: البيان

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حبس المهندسون والمؤرخون والمتفرجون أنفاسهم جميعاً، لعقود من الزمن، خوفا على مصير برج بيزا المائل في إيطاليا، الذي نجا من أربعة زلازل وتمايل ذهابا وإيابا.

فقبل الانتهاء من بنائه، كافح المهندسون لإعادة الهيكل إلى الوضع الرأسي. ويمكننا جميعا الآن أن نتنفس الصعداء، وذلك بفضل المسح الأخير للبرج، والذي وجد أنه أفضل بكثير مما كان متوقعا. فقد أضحى البرج في وضع مستقيم بحوالي 4 سم (1.6 بوصة) في 21 عاما منذ آخر أعمال تثبيت، وفق "روسيا اليوم".

وقد أجرى الاستطلاع فريق من المهندسين الجيوتقنيين وبتمويل من Opera Primaziale Pisana (O₽A)، وهي منظمة غير ربحية تأسست للإشراف على أعمال البناء للحفاظ على الموقع التاريخي.

وقال متحدث باسم O₽A لوكالة ANSA الإيطالية: "بالنظر إلى أنه يبلغ من العمر 850 عاما ويميل حوالي خمسة أمتار وهبوط يزيد عن ثلاثة أمتار، فإن حالة برج بيزا المائل ممتازة".

وبدأ بناء برج بيزا في عام 1174، وفي غضون بضع سنوات - بعد بناء طبقاته الأولى في الواقع - كان من الواضح أن هناك خطأ ما. شيدت أساساته الضحلة على قاعدة غير مستقرة من الطين والرمل الذي كان أكثر ليونة في الجانب الجنوبي.

وحاول المهندسون تصحيح الانحناء أثناء سيرهم، جاعلين الطوابق العلوية أطول من جانب آخر، ما أدى إلى ما يمكنك قوله إنه مبنى رائع منحني وغير متوازن.

وعلى مدى سنوات عديدة، مع زيادة إمالته، حاول المهندسون التأكد من بناء البرج المكون من ثمانية طوابق، ما أدى في بعض الأحيان إلى تفاقم المشكلة.

وبحلول التسعينيات، لم يكن برج بيزا أقرب إلى الأرض الصلبة، حيث كان يميل 5.5 درجة إلى الجنوب، بعيدا عن النقطة التي اعتقد المهندسون أن البرج سينهار عندها.

وبعد ذلك بوقت قصير، تم إغلاق البرج أمام الجمهور وجندت الحكومة الإيطالية مجموعة من الخبراء، برئاسة المهندس المدني ميشيل جاميولكوفسكي، للعمل على كيفية حفظه. وفكروا في حقن الأسمنت أسفل البرج لكنهم قرروا أن ذلك كان مخاطرة كبيرة وبدلا من ذلك حاولوا تثبيت الجانب الشمالي لأسفل بـ 900 طن (816 طنا متريا) من أوزان الرصاص لموازنة الجنوب الغارق.

وعندما لم ينجح ذلك، قاموا بحفر التربة من أسفل الجانب الشمالي من البرج. وببطء، بدأت ترتفع وتدور.

وتم الانتهاء من مشروع التثبيت، الذي دام عقدا من الزمان في نهاية المطاف، في عام 2001، وبعد ذلك تم تقويم البرج حوالي 40 سم وأصبح الآن ميله خجولا بمقدار 4 درجات - لا يزال ضعف الميل الأصلي للمبنى عند الانتهاء من البناء في العام 1350.

وفي العام 2013، قام باحثون من وكالة العلوم الوطنية الأسترالية، CSIRO، برسم خرائط لكل زاوية وركن في البرج باستخدام الماسحات الضوئية ثلاثية الأبعاد، ما أدى إلى إنشاء بعض عمليات إعادة البناء الرقمية الشبحية للبرج التي يمكن استخدامها إذا احتاج المبنى إلى الإصلاح.

ويتأرجح البرج الآن بشكل طفيف، وفي المتوسط حوالي نصف ملليمتر في السنة، وفقا لنونزيانت سكوغليا، أستاذ الجيوتقنية في جامعة بيزا، والذي هو جزء من مجموعة المراقبة.

ومن المفارقات أن الأبحاث تُظهر أن التربة الرخوة نفسها الموجودة أسفل أساس البرج، التي أنتجت خصائصه النحيفة، قد توفر في الواقع بعض الحماية من الزلازل، ما يمنح الهيكل فترة اهتزاز طبيعي أطول وأقل تدميرا إذا هز.